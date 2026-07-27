Potvrđena optužnica protiv optuženog Naila Jusića

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv optuženog Jusić Naila, podignutu zbog postojanja osnovane sumnje da je u devet tačaka optužnice u sticaju počinio tri krivična djela - Zloupotreba položaja i ovlašćenja - iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH i pet krivičnih djela - Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem - iz člana 382. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, kao i podstrekavanje na krivično djelo - Krivotvorenje službene isprave - iz člana 389. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Optužnicom se Nailu Jusiću stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2026. godine počinio navedena krivična djela zloupotrebom položaja i ovlašćenja i korištenjem političkog i društvenog uticaja obavljajući funkcije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u JZU Dom zdravlja Živinice.

U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba pri zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima, da je nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Živinice i jednog člana stručne komisije Gradskog vijeća, da je pokušao pogodovati jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu, te da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plaće i drugih naknada.

U jednoj od tačaka optužnice se tereti da je podstrekavao i uticao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde, uz unaprijed dogovoreni novčani iznos, da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem da je pet (5) osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i tri člana njegove porodice i još dvije osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja.