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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća u Binježevu: U sudaru tri vozila povrijeđena jedna osoba

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća je prijavljena Policijskoj upravi Hadžići i Trnovu u 12:30 sati

Sa mjesta nesreće. Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 5 minuta

Jedna osoba prevezena je na KUM nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Binježevu.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća je prijavljena Policijskoj upravi Hadžići i Trnovu u 12:30 sati.

- Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M-17, u mjestu Binježevo, neposredno u blizini Ambulante. Učestvovala su, prema prijavi, tri motorna vozila i jedno lice je prevezeno prema KUM-u. Čekat ćemo više informacija nakon ljekarskog pregleda – potvrđeno je za „Avaz“.  

# BINJEŽEVO
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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