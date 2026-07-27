Teška nesreća u Binježevu: U sudaru tri vozila povrijeđena jedna osoba

Jedna osoba prevezena je na KUM nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Binježevu.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća je prijavljena Policijskoj upravi Hadžići i Trnovu u 12:30 sati.

- Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M-17, u mjestu Binježevo, neposredno u blizini Ambulante. Učestvovala su, prema prijavi, tri motorna vozila i jedno lice je prevezeno prema KUM-u. Čekat ćemo više informacija nakon ljekarskog pregleda – potvrđeno je za „Avaz“.