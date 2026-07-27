Ovo je Vladimir koji je ubio Maju: Brat slučajno otvorio aplikaciju na telefonu i vidio zločin

Nezapamćena tragedija potresla je okolinu Bora nakon što je Vladimir S. (29) na stravičan način usmrtio svoju nevjenčanu suprugu Maju P. (31), a potom počinio samoubistvo na porodičnom imanju u selu Gornjane.
Motiv zbog kojeg je Vladimir digao ruku na partnericu i počinio ovaj zločin odnio je sa sobom u grob.
Ovo usamljeno imanje, iako administrativno pripada selu Gornjane, nalazi se daleko od samog naselja – više od dva kilometra od ulazne table za selo, bez ijednog komšije u neposrednoj blizini. Na imanju se nalaze dvije kuće i štala, a izoliranost mjesta pokazala se kobnom za nesretnu ženu.
Svađa prerasla u krvavi napad
Prema informacijama reporterke Telegrafa s mjesta događaja, Vladimir je jučer iskoristio trenutak kada je ostao nasamo s Majom. Njegov otac otišao je u Bor, dok je brat bio na poslu. Između nevjenčanih supružnika izbila je žestoka svađa koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.
Vladimir je počeo brutalan napad – udarao je i davio Maju, a potom uzeo nož. Zbog velike udaljenosti od prvih susjeda, njene krike i pozive u pomoć niko nije mogao čuti. Čak i da je dozivala pomoć iz sve snage, nije bilo nikoga ko bi mogao reagirati.
Brat slučajno vidio zločin putem telefona
U dramatičnim trenucima borbe za život, Maja je uspjela pozvati člana svoje porodice i u panici kazati da je Vladimir tuče. Istovremeno se dogodio još jedan stravičan trenutak.
Vladimirov brat je sasvim slučajno na svom mobilnom telefonu otvorio aplikaciju povezanu s videonadzorom postavljenim na kući. Na ekranu je u stvarnom vremenu ugledao užasan prizor – svog brata kako brutalno napada, a potom i ubija nevjenčanu suprugu.
Uznemireni članovi obje porodice odmah su krenuli prema imanju, ali kada su stigli, već je bilo prekasno.
Pronađena tijela u kući i dvorištu
U predsoblju kuće zatekli su Majino tijelo u lokvi krvi, s povredama u predjelu glave i ramena te dvije smrtonosne ubodne rane nanesene nožem.
Pretražujući imanje, u dvorištu su pronašli i Vladimira, koji je nakon zločina izvršio samoubistvo vješanjem.
Tijela stradalih upućena su na obdukciju. Policija i tužilaštvo preuzeli su snimke videonadzora koji bi trebali pomoći u detaljnoj rekonstrukciji događaja i utvrđivanju tačnog slijeda tragedije.