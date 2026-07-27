Ovo je Vladimir koji je ubio Maju: Brat slučajno otvorio aplikaciju na telefonu i vidio zločin

Nezapamćena tragedija potresla je okolinu Bora nakon što je Vladimir S. (29) na stravičan način usmrtio svoju nevjenčanu suprugu Maju P. (31), a potom počinio samoubistvo na porodičnom imanju u selu Gornjane.

Motiv zbog kojeg je Vladimir digao ruku na partnericu i počinio ovaj zločin odnio je sa sobom u grob.

Ovo usamljeno imanje, iako administrativno pripada selu Gornjane, nalazi se daleko od samog naselja – više od dva kilometra od ulazne table za selo, bez ijednog komšije u neposrednoj blizini. Na imanju se nalaze dvije kuće i štala, a izoliranost mjesta pokazala se kobnom za nesretnu ženu.

Svađa prerasla u krvavi napad

Prema informacijama reporterke Telegrafa s mjesta događaja, Vladimir je jučer iskoristio trenutak kada je ostao nasamo s Majom. Njegov otac otišao je u Bor, dok je brat bio na poslu. Između nevjenčanih supružnika izbila je žestoka svađa koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.