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Drama kod Banje Luke: Potukli se, ukraden novac, pa ispaljeni hici iz pištolja

Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta

MUP RS. MUP RS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

prije 26 minuta

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su u subotu, 25. jula 2026. godine, uhapsili su Z.B. iz Banja Luke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Tjelesna povreda“ i lice N.K. iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Krađa“, a izvršena je kriminalistička obrada lica D.J. iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Tjelesna povreda“ i „Izazivanje opšte opasnosti“.

Naime, nadležnoj policijskoj stanici je u petak 24. jula oko 22:00 sata prijavljeno da su u mjestu Prijakovci, lica Z.B. i N.K. fizički napala lice D.J., nanijevši mu tjelesne povrede, te da su tom prilikom otuđili novac u određenom iznosu.

Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji i na osnovu prikupljenih saznanja, policijski službenici su utvrdili da je navedenog dana došlo do fizičkog obračuna između lica Z.B. i D.J., kojom prilikom su jedno drugom nanijeli tjelesne povrede, dok je lice N.K. iskoristilo nepažnju lica D.J. te iz novčanika otuđilo novac u određenom iznosu. Također, nakon fizičkog obračuna, lice je D.J. iz pištolja ispalilo više hitaca u vazduh. Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenih lica će biti podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima, saopćio je MUP RS danas.

# KRAĐA
# MUP RS
# BANJA LUKA
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