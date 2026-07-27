Drama kod Banje Luke: Potukli se, ukraden novac, pa ispaljeni hici iz pištolja

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su u subotu, 25. jula 2026. godine, uhapsili su Z.B. iz Banja Luke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Tjelesna povreda“ i lice N.K. iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Krađa“, a izvršena je kriminalistička obrada lica D.J. iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Tjelesna povreda“ i „Izazivanje opšte opasnosti“.

Naime, nadležnoj policijskoj stanici je u petak 24. jula oko 22:00 sata prijavljeno da su u mjestu Prijakovci, lica Z.B. i N.K. fizički napala lice D.J., nanijevši mu tjelesne povrede, te da su tom prilikom otuđili novac u određenom iznosu.

Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji i na osnovu prikupljenih saznanja, policijski službenici su utvrdili da je navedenog dana došlo do fizičkog obračuna između lica Z.B. i D.J., kojom prilikom su jedno drugom nanijeli tjelesne povrede, dok je lice N.K. iskoristilo nepažnju lica D.J. te iz novčanika otuđilo novac u određenom iznosu. Također, nakon fizičkog obračuna, lice je D.J. iz pištolja ispalilo više hitaca u vazduh. Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenih lica će biti podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima, saopćio je MUP RS danas.