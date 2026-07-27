Pijanka završila tučnjavom: Policija uhapsila dvojicu muškaraca

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši su u petak, 24. jula uhapsili osobe inicijala V.Ć. i D.A. iz Laktaša, zbog počinjenih prekršaja „Tuča i fizički napad“ iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru.

Naime, policijskoj stanici je istog dana oko 01:20 sati prijavljeno da je u toku tuča između dva lica ispred ugostiteljskog objekta u Laktašima. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i potvrdli navode prijave, te utvrdili da su se pomenuta lica neposredno prije prijave nalazila u ugostiteljskom objektu gdje su konzumirala alkoholna pića, nakon čega su se fizički sukobila ispred navedenog objekta. Izvršenim ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod lica V.Ć. utvrđeno je prisustvo od 1,42 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod lica D.A. utvrđeno prisustvo od 0,34 g/kg alkohola u organizmu.

Slijedi pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika ugostiteljskog objekta zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru, a protiv radnika u ugostiteljskom objektu zbog počinjenih prekršaja iz članova 18. i 25. Zakona o javnom redu i miru, saopćio je MUP RS danas.