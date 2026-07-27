Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUP SE OGLASIO

Pijanka završila tučnjavom: Policija uhapsila dvojicu muškaraca

Slijedi pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika ugostiteljskog objekta zbog počinjenog prekršaja

MUP RS. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

prije 23 minute

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši su u petak, 24. jula uhapsili osobe inicijala V.Ć. i D.A. iz Laktaša, zbog počinjenih prekršaja „Tuča i fizički napad“ iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru.

Naime, policijskoj stanici je istog dana oko 01:20 sati prijavljeno da je u toku tuča između dva lica ispred ugostiteljskog objekta u Laktašima. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i potvrdli navode prijave, te utvrdili da su se pomenuta lica neposredno prije prijave nalazila u ugostiteljskom objektu gdje su konzumirala alkoholna pića, nakon čega su se fizički sukobila ispred navedenog objekta. Izvršenim ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod lica V.Ć. utvrđeno je prisustvo od 1,42 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod lica D.A. utvrđeno prisustvo od 0,34 g/kg alkohola u organizmu.

Slijedi pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika ugostiteljskog objekta zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru, a protiv radnika u ugostiteljskom objektu zbog počinjenih prekršaja iz članova 18. i 25. Zakona o javnom redu i miru, saopćio je MUP RS danas.   

# LAKTAŠI
# MUP RS
# PS LAKTAŠI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.