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SLIJEDI OBDUKCIJA

Potresni detalji nakon tragedije na Elbrusu: Preživjeli planinari identificirali tijela svojih kolega

Iako su iza sebe imali bogato planinarsko iskustvo i brojne zahtjevne uspone, kobnim su se pokazali izuzetno teški vremenski uslovi na Kavkazu

Identifikovana tijela stradalih bh. planinara, slijedi obdukcija i transport u BiH. RIA Novosti

A. O.

prije 13 minuta

Proces identifikacije stradalih bosanskohercegovačkih planinara na Kavkazu završen je, a tijela poginulih prepoznali su preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Nakon toga slijedi obdukcija, a potom i organizacija transporta posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu.

Težak zadatak identifikacije nastradalih kolega preuzeli su planinari koji su preživjeli tragediju, čime je okončana prva faza procedura koje provode nadležni ruski organi nakon izvlačenja tijela s planine.

Sljedeći korak podrazumijeva obdukciju tijela stradalih alpinista, koja bi, prema procedurama u Rusiji, trebala biti završena u naredna dva dana. Tek nakon okončanja svih medicinsko-pravnih procedura i pribavljanja potrebne dokumentacije počet će organizacija transporta tijela u Bosnu i Hercegovinu.

Kako bi pružili pomoć preživjelim kolegama, ali i olakšali složene administrativne i logističke aktivnosti oko njihovog povratka u domovinu, sutra u Rusiju putuju dvojica pripadnika Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Podsjećamo, u velikoj tragediji na planini Elbrus u Rusiji život je izgubilo pet članova ekspedicije iz Zenice. Iako su iza sebe imali bogato planinarsko iskustvo i brojne zahtjevne uspone, kobnim su se pokazali izuzetno teški vremenski uslovi na Kavkazu.

U ovoj nesreći stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i dr. Meliha Čaušević, čija je smrt potresla planinarsku zajednicu, Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Zbog ove tragedije ranije je najavljeno proglašenje Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

# PLANINARI
# ELBRUS
# KAVKAZ
# SMRT
# TRAGEDIJA
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