Potresni detalji nakon tragedije na Elbrusu: Preživjeli planinari identificirali tijela svojih kolega

Proces identifikacije stradalih bosanskohercegovačkih planinara na Kavkazu završen je, a tijela poginulih prepoznali su preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Nakon toga slijedi obdukcija, a potom i organizacija transporta posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu.

Težak zadatak identifikacije nastradalih kolega preuzeli su planinari koji su preživjeli tragediju, čime je okončana prva faza procedura koje provode nadležni ruski organi nakon izvlačenja tijela s planine.

Sljedeći korak podrazumijeva obdukciju tijela stradalih alpinista, koja bi, prema procedurama u Rusiji, trebala biti završena u naredna dva dana. Tek nakon okončanja svih medicinsko-pravnih procedura i pribavljanja potrebne dokumentacije počet će organizacija transporta tijela u Bosnu i Hercegovinu.