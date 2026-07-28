"Tata, ubi me Vlada": Stravični detalji zločina koji je potresao regiju, nesretni otac nije uspio stići na vrijeme

Srbiju, ali i cijeli region, šokirao je stravičan zločin koji se dogodio u selu Gornjane kod Bora. Nevjenčani suprug Vladimir P. brutalno je usmrtio svoju partnerku Maju P., a potom presudio sebi. Detalji ove tragedije lede krv u žilama, a kako prenose srbijanski mediji, nesretna žena je u posljednjim trenucima pokušala dozvati pomoć.

Kako piše srbijanski "Blic", u nastavku prenosimo detalje ovog stravičnog događaja:

Kako se nezvanično saznaje Blic, ubijena Maja P., koju je nožem usmrtio partner Vladimir P., pokušala se spasiti tako što je zvala svog oca Z. P. Ona je ocu rekla da ju je pretukao nevjenčani suprug. Nesretni čovjek, nažalost, nije uspio stići na vrijeme da spasi kćerku. Ovaj zločin je u potpunosti šokirao javnost, a posebno mještane sela.

"Tata, ubi me Vlada!"

Ovu rečenicu je nesretna žena izgovorila preko telefona svom ocu, koji nije uspio stići na vrijeme. Vladimir P. je počinio ubistvo, a nakon toga izvršio samoubistvo tako što se objesio u štali.

Na mjesto zločina neposredno prije policije i Hitne pomoći stigli su otac ubice i otac žrtve. Maja P. je ležala u predsoblju kuće sa vidljivim povredama u predjelu glave i tijela, u vidu posjekotina i ubodnih rana. Nažalost, nije joj bilo spasa.

Brat slučajno upalio kamere

Ono što je dodatno šokiralo javnost i mještane jesu detalji o samom trenutku zločina. U vrijeme kada se odigravalo ubistvo, otac i brat osumnjičenog Vladimira nisu bili kod kuće. Otac je, prema riječima komšija, otišao za Bor kako bi kupio naftu, dok je brat radio u drugoj smjeni.

S obzirom na to da je kuća bila pod video-nadzorom, brat je na poslu slučajno otvorio aplikaciju na svom telefonu i uživo gledao stravičan prizor – kako Vladimir u dvorištu mučki tuče i na kraju ubija Maju.

"Kako ću njenim roditeljima na oči?"

Porodičnim imanjem Vladimira nakon ubistva odzvanjale su potresne riječi njegovog oca. Kako su komšije navele, otac je vrištao i ponavljao samo jedno: "Kako ću njenim roditeljima na oči?".

Komšije navode da je riječ o porodici koju je prije dvije godine zadesila velika tuga, kada je Vladimirova majka preminula od raka. Otac je nedavno počeo graditi i stvarati kako bi sinovima ostavio nešto iza sebe, ali se prije samo dva dana u selu navodno požalio prijateljima s jezivim slutnjama.

"Rekao je da ozbiljno razmišlja da sve ostavi i pobjegne sa sinovima, jer vjeruje da je imanje ukleto pošto se svi iz kuće gase i umiru" – tvrde komšije.

Kako su mještani ispričali novinarima Blica, ovaj par je bio u vezi oko godinu dana i niko u selu nije znao da je u njihovom odnosu bilo ikakvih problema.