Izbo tri žene u Parizu: "Alah mi je naredio"

Muškarac je jučer u Parizu noževima napao tri žene, a zaustavio ga je policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, saopćili su francuski ministar unutrašnjih poslova i policija.
Teške povrede
Pariške vlasti još utvrđuju postoje li elementi za pokretanje istrage zbog sumnje na terorizam. Napad se dogodio jučer oko 11:30 sati u četvrti Porte de Clichy na sjeveru francuske prijestolnice. Povrijeđene su tri žene starosti 19, 24 i 36 godina, koje su prevezene u bolnicu.
Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez naveo je da su dvije žene zadobile teške povrede i nalaze se u kritičnom stanju. Jedna je ubodena u donji dio leđa, a druga u stomak. Gradonačelnik 17. pariškog arondismana Geoffroy Boulard objavio je na društvenoj mreži X da je jedna od povrijeđenih žena trudna.
Ministar: Moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o motivima
Konobarica Kheira Dellabed (54) ispričala je da je u trenutku napada prala suđe.
– Vidjeli smo muškarca kako prolazi s dva noža i napada tri osobe. Zatim ga je jedan mladić udario malim koferom i srušio na tlo – kazala je.
Nakon toga je konobar iz obližnjeg restorana na napadača stavio stolicu kako bi ga zadržao.
Na amaterskom snimku nastalom nakon napada vidi se kako osumnjičeni leži na tlu dok ga policajac van službe i građani drže savladanog. Na snimku se može čuti kako govori: „Allah mi je to naredio.“
Nunez je rekao da je osumnjičeni iznosio "nepovezane izjave" te upozorio da je prerano donositi zaključke o motivu napada.
– Moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o motivima ovog izuzetno nasilnog čina. Najoštrije osuđujem ovaj čin, a prema informacijama koje imamo, ta osoba iznosi nepovezane izjave – rekao je Nunez novinarima.
Napad se dogodio dva dana nakon što je muškarac, kojeg su njemačke vlasti poznavale kao islamskog ekstremistu, unajmljenim kombijem uletio u povorku ponosa u Berlinu, pri čemu je usmrtio jednu ženu i povrijedio još 29 osoba.