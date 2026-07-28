Izbo tri žene u Parizu: "Alah mi je naredio"

Muškarac je jučer u Parizu noževima napao tri žene, a zaustavio ga je policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, saopćili su francuski ministar unutrašnjih poslova i policija. Teške povrede Pariške vlasti još utvrđuju postoje li elementi za pokretanje istrage zbog sumnje na terorizam. Napad se dogodio jučer oko 11:30 sati u četvrti Porte de Clichy na sjeveru francuske prijestolnice. Povrijeđene su tri žene starosti 19, 24 i 36 godina, koje su prevezene u bolnicu.



Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez naveo je da su dvije žene zadobile teške povrede i nalaze se u kritičnom stanju. Jedna je ubodena u donji dio leđa, a druga u stomak. Gradonačelnik 17. pariškog arondismana Geoffroy Boulard objavio je na društvenoj mreži X da je jedna od povrijeđenih žena trudna. Ministar: Moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o motivima Konobarica Kheira Dellabed (54) ispričala je da je u trenutku napada prala suđe. – Vidjeli smo muškarca kako prolazi s dva noža i napada tri osobe. Zatim ga je jedan mladić udario malim koferom i srušio na tlo – kazala je.

