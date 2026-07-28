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OŠTEĆENI VJERSKI SIMBOLI

Vandalizam u Međugorju: Kip Gospe premazan crnom bojom, zapaljen oltar i ostavljena poruka

Pored spomenika u Međugorju pronađen je i transparent s imenima međugorskih vidjelica na kojem piše: "To su prevaranti, imam dokaze"

Policija je obavila uviđaj. Facebook

Dž. B.

prije 22 minute

U Međugorju su tokom noći s ponedjeljka na utorak zabilježeni incidenti u kojima su oštećeni vjerski simboli i objekti na nekoliko lokacija.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, policiji je prijavljeno oštećenje Gospinog kipa na Podbrdu, gdje je ispisan različit sadržaj, kao i požar na vanjskom dijelu oltara crkve svetog Jakova.

Pronađene i poruke. TV Jabuka

Glasnogovornica MUP-a HNK navela je da je Policijska stanica Čitluk prvu prijavu zaprimila oko 4:30 sati, kada je prijavljeno oštećenje kipa, dok je pola sata kasnije stigla i prijava o požaru kod crkve.

Na nedavno obnovljenom oltaru crkve svetog Jakova, prema pisanju lokalnih medija, nastala je materijalna šteta.

Pored spomenika u Međugorju pronađen je i transparent s imenima međugorskih vidjelica, uz poruku na poljskom jeziku u kojoj se navodi: "To su prevaranti, imam dokaze".

Policija je obavila uviđaj, a nadležni organi rade na rasvjetljavanju okolnosti ovih događaja.

# MEĐUGORJE
# VANDALIZAM
# KIP GOSPE
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