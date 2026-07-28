Vandalizam u Međugorju: Kip Gospe premazan crnom bojom, zapaljen oltar i ostavljena poruka

U Međugorju su tokom noći s ponedjeljka na utorak zabilježeni incidenti u kojima su oštećeni vjerski simboli i objekti na nekoliko lokacija.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, policiji je prijavljeno oštećenje Gospinog kipa na Podbrdu, gdje je ispisan različit sadržaj, kao i požar na vanjskom dijelu oltara crkve svetog Jakova.