Video / Snimljen muškarac kako oltar u Međugorju polijeva benzinom i pali

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar. Hercegovina.info donosi snimak nastao jutros u 4.46 sati. Na njemu se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor benzinom te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja

Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njen obim zasad nije zvanično potvrđen. Požar je dio niza incidenata i skrnavljenja vjerskih objekata i simbola koji su tokom noći zabilježeni na više lokacija u Međugorju, među ostalim na Brdu ukazanja, Križevcu i kod Plavoga križa.