Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NADZORNA KAMERA

Video / Snimljen muškarac kako oltar u Međugorju polijeva benzinom i pali

Snimak je nastao jutros u 4.46 sati

Zapaljen oltar u Međugorju. Screenshot

N. J.

prije 1 sat 14 minuta

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar.

Hercegovina.info donosi snimak nastao jutros u 4.46 sati. Na njemu se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor benzinom te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja

Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njen obim zasad nije zvanično potvrđen.

Požar je dio niza incidenata i skrnavljenja vjerskih objekata i simbola koji su tokom noći zabilježeni na više lokacija u Međugorju, među ostalim na Brdu ukazanja, Križevcu i kod Plavoga križa.

Policiji je prijavljeno i oštećenje Gospinog kipa na Podbrdu. Pored spomenika u Međugorju pronađen je i transparent s imenima međugorskih vidjelica, uz poruku na poljskom jeziku u kojoj se navodi: "To su prevaranti, imam dokaze".

Više detalja bit će poznato nakon zvaničnog očitovanja policije.

# MEĐUGORJE
# VANDALIZAM
# PALJEVINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (20)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.