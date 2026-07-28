Traži se ovaj muškarac: MUP objavio fotografije nakon incidenta u Međugorju

Kako je saopćeno iz MUP-a HNK, jutros su zaprimljene prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih sadržaja, kao i da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

Prema zvaničnim informacijama policije, za sada niko nije uhapšen, a istraga o incidentu koji se dogodio sinoć u Međugorju je u toku.

Iz MUP-a HNK pozvali su građane da, ukoliko prepoznaju osobu sa objavljenih fotografija, informacije dostave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 122.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim za težak čin vandalizma u Međugorju.

Ovo je muškarac kojeg traži policija nakon incidenta u Međugorju . Facebook

Ovo je muškarac kojeg traži policija nakon incidenta u Međugorju . Facebook

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar.

Na Gospinom kipu ispisani su grafiti i nanesena crna boja, a ostavljen je i natpis "Devil in a skirt". Također je postavljen transparent na poljskom jeziku sa porukom u kojoj se navodi da su određene osobe "prevaranti" i da postoje dokazi.

Prema navodima lokalnih portala, osumnjičeni muškarac viđen je i na jednoj benzinskoj pumpi na području Ljubuškog, ali njegov identitet još nije zvanično potvrđen.

Iz Župnog ureda Međugorje poručili su da su s velikom tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve.

- Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovo bili dostojno pripremljeni za molitvu - naveli su iz Župnog ureda, pozivajući vjernike da na ovaj događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem.