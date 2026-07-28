Kraj potrage: Uhapšen muškarac koji je napravio haos u Međugorju

Policija je uhapsila muškarca koji se sumnjiči za incident u Međugorju, kada je zapaljen vanjski dio oltara crkve sv. Jakova i oštećen Gospin kip.

Informaciju o hapšenju za "Dnevni avaz" potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

- Muškarac je uhapšen na području Zapadnohercegovačkog kantona. Drugih informacija trenutno nemamo - kazala je za Dnevni avaz Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.