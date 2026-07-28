Evropskom univerzitetu "Kallos" Tuzla trajno zabranjen rad: "Ovo je u interesu studenata i društva"

U sudskoj odluci je navedeno da posebno treba naglasiti da je, upravo suprotno tvrdnjama tužitelja, mjera trajne zabrane rada donesena u interesu studenata i šire društvene zajednice.

- Imajući u vidu interes šire javnosti za ishod sudskog postupka u predmetu koji se odnosi na upravni spor pokrenut po tužbi tužitelja Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla, protiv akta tuženog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u upravnoj stvari trajne zabrane obavljanja djelatnosti, obavještavamo javnost da je Kantonalni sud u Tuzli, u nejavnom rješavanju upravnog spora, dana 24.07.2026. godine, donio presudu kojom se tužba odbija kao neosnovana - navedeno je u saopćenju Suda.

- Javni interes u oblasti visokog obrazovanja nalaže da studenti dobiju validno, zakonito i kvalitetno obrazovanje. Dopuštanje univerzitetu da radi bez ispunjenosti personalnih uslova značilo bi da studenti na kraju dobiju diplome koje su pravno upitne ili bezvrijedne na tržištu rada, što za njih predstavlja neuporedivo veću i trajniju štetu - istaknuto je u sudskoj odluci.

Blaže mjere nisu dale rezultat

Sud još ističe da je "Kallos" imao sasvim dovoljno vremena da ispravi nezakonitosti prije nego što im je određena trajna zabrana rada. Ocjenjuju da mjera nije bilo proizvoljna ni pretjerana.

- Tužitelju je kroz ostavljeni zakonski rok data puna mogućnost da otkloni nedostatke, ali je on svojom pasivnošću i neblagovremenim zaključivanjem ugovora o radu, a time i neispunjavanjem uslova, sam sebe doveo u situaciju da tuženi, po sili zakona, mora izreći krajnju mjeru. S obzirom na to da blaže mjere nisu dale rezultat, trajna zabrana rada predstavlja srazmjernu i nužnu mjeru za sprečavanje narušavanja standarda visokoškolskog obrazovanja - navodi se u sudskoj odluci.