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RANIJE IMAO PSIHIČKE PROBLEME

Zbog haosa u Međugorju uhapšen Poljak: Ovo je njegov identitet

Uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke na poljskom jeziku, dok je Gospin kip bio premazan crnom bojom i ispisan natpisom „Devil in skirt“

Krakovjak Bartuomjej Vuodžimješ. Facebook

S. S.

prije 31 minutu

Poljak Krakovjak Bartuomjej Vuodžimješ (Krakowiak Bartlomiej Wlodzimierz), koji uhapšen zbog paljenja vanjskog dijela oltara crkve sv. Jakova u Međugorju te skrnavljenja i oštećenja Gospinog kipa, ranije je boravio u ovom mjestu kao hodočasnik.

Uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke na poljskom jeziku, dok je Gospin kip bio premazan crnom bojom i ispisan natpisom „Devil in skirt“.

Prema pisanju poljskog medija Opoka.news iz 2017. godine, Wlodzimierz je tada svjedočio da je u Međugorje došao nakon što mu je dijagnosticirana depresija, tražeći utjehu u vjeri. 

Ispričao je da je, umjesto odlaska na more ili u planine, nakon otvaranja Google Mapsa odlučio otputovati upravo u Međugorje. Svoje hodočašće tada je javno dokumentovao i na Facebooku.

Podsjećamo, on je uhapšen u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

# MUP HNK
# MEĐUGORJE
# MUP ZHK
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