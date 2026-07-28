Zbog haosa u Međugorju uhapšen Poljak: Ovo je njegov identitet

Uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke na poljskom jeziku, dok je Gospin kip bio premazan crnom bojom i ispisan natpisom „Devil in skirt“.

Poljak Krakovjak Bartuomjej Vuodžimješ (Krakowiak Bartlomiej Wlodzimierz), koji uhapšen zbog paljenja vanjskog dijela oltara crkve sv. Jakova u Međugorju te skrnavljenja i oštećenja Gospinog kipa, ranije je boravio u ovom mjestu kao hodočasnik.

Prema pisanju poljskog medija Opoka.news iz 2017. godine, Wlodzimierz je tada svjedočio da je u Međugorje došao nakon što mu je dijagnosticirana depresija, tražeći utjehu u vjeri.

Ispričao je da je, umjesto odlaska na more ili u planine, nakon otvaranja Google Mapsa odlučio otputovati upravo u Međugorje. Svoje hodočašće tada je javno dokumentovao i na Facebooku.

Podsjećamo, on je uhapšen u mjestu Cerno kod Ljubuškog.