Jaćimoviću 28 godina zatvora za ubistvo bivše partnerice i njenog supruga

Okružni sud u Doboju osudio je Ranka Jaćimovića na jedinstvenu kaznu od 28 godina zatvora zbog ubistva bivše partnerice Nedeljke Ilić i njenog supruga Gorana Ilića, te pokušaja ubistva njenog brata Milutina Trifunovića. U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru, koji je produžen do pravosnažnosti presude.

Sud je utvrdio da je Jaćimović 7. augusta 2025. godine u Donjoj Slatini kod Šamca, iz pištolja ubio supružnike Ilić, a teško ranio Milutina Trifunovića. Presuda još nije pravosnažna, a porodica ubijenih upućena je da naknadu štete ostvaruje u parničnom postupku.

Kobni susret

Prema presudi, Jaćimović se automobilom dovezao ispred kuće Trifunovića, gdje su sjedili Nedeljka i Goran Ilić te Milutin Trifunović. Pozivao je bivšu partnericu riječima: „Nedeljka, dušo, dođi samo da te vidim“, dok su ga prisutni molili da napusti dvorište.

Nakon što je odbio otići, prišao je stolu i iz pištolja "Crvena zastava M57" ispalio hitac u Gorana Ilića, pogodivši ga u predjelu srca. Kada su Nedeljka i njen brat pokušali pobjeći prema kući, ispalio je više hitaca, usmrtivši Nedeljku, dok je Milutina teško ranio. Prema nalazima iz presude, zatim je prišao Goranu Iliću koji je ležao na zemlji i ispalio mu hitac u glavu, nakon čega je pobjegao s mjesta zločina.

Jaćimović je uhapšen narednog jutra u kući svog punca na području Obudovca, gdje nije pružao otpor prilikom hapšenja.

Motiv zločina

Kako je navedeno u optužnici, Jaćimović je u mladosti bio u emotivnoj vezi s Nedeljkom Ilić, koju je smatrao ljubavlju svog života. Tužilaštvo je tokom postupka tvrdilo da je upravo ta opsesivna vezanost predstavljala motiv za zločin.

Sud je u obrazloženju presude naveo da je optuženi djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed privremene duševne poremećenosti izazvane afektom srdžbe, bijesa i gnjeva. Ipak, utvrđeno je da je bio svjestan svojih postupaka i krivično odgovoran za počinjena djela.

Tokom suđenja saslušan je veći broj svjedoka, a izvedeni su i nalazi vještaka medicinske i psihijatrijske struke. Nakon izricanja presude, stranama u postupku ostavljena je mogućnost ulaganja žalbe, o kojoj će odlučivati viša sudska instanca.