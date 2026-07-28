Tragedija kod Odžaka: Trudnica i sin poginuli u sudaru s vozom

V. S. (27), koja je u ponedjeljak zajedno sa svojim trogodišnjim sinom izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu kod Odžaka, kobnog jutra krenula je na redovan ljekarski pregled zbog trudnoće.

Prema nezvaničnim informacijama, mlada žena bila je u sedmom mjesecu trudnoće i sa suprugom je očekivala rođenje trećeg djeteta, djevojčice kojoj se cijela porodica radovala. Sa sobom je u automobil povela trogodišnjeg sina, koji je, prema riječima ljudi bliskih porodici, bio pravilno vezan u dječijem sjedištu na zadnjem sjedištu vozila.

Rampa bila spuštena

Prema informacijama iz istrage i svjedočenjima očevidaca, rampa na pružnom prelazu u trenutku tragedije bila je spuštena, jasno upozoravajući na nailazak voza. Ipak, automobil kojim je upravljala stradala žena nije se zaustavio.

Kako se nezvanično saznaje, na vozilu nisu pronađeni vidljivi tragovi kočenja, zbog čega istražitelji provjeravaju mogućnost da je vozačica pokušala zaobići spuštenu rampu i preći preko pruge neposredno prije dolaska voza.

U tom trenutku putnički voz udario je u automobil i od siline udara gurao potpuno smrskano vozilo više od 100 metara duž pruge, prije nego što se zaustavio.

Nesreća je duboko potresla porodicu, prijatelje i mještane mjesta iz kojeg je bila V. S. Oni su je opisali kao brižnu majku i osobu potpuno posvećenu porodici, navodeći da se vijest o tragediji za samo nekoliko minuta proširila gradom i okolinom, ostavljajući sve u nevjerici.

Prema riječima ljudi bliskih porodici, jedina okolnost koja je spriječila još veću tragediju jeste to što mlađi sin bračnog para, star oko godinu i po dana, nije bio u automobilu.

Umjesto priprema za dolazak prinove, porodica se sada suočava s nezamislivim gubitkom.

Istraga u toku

Tijela stradale žene i njenog trogodišnjeg sina upućena su na obdukciju, koja bi trebala dati dodatne informacije o okolnostima njihove smrti.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u ponedjeljak ujutro na pružnom prelazu na dionici Lalić–Odžaci, kada je voz udario u putnički automobil kojim je upravljala V. S.

Nadležni organi obavili su uviđaj, izuzeli videonadzorne snimke i druge dokaze, dok je Osnovno javno tužilaštvo u Somboru saopćilo da je istraga u toku te da će nakon prikupljanja svih dokaza biti utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće.