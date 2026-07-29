U Sarajevu uhapšen 62-godišnjak zbog sumnje na samovlašće

Policijski službenici Policijske uprave Novi Grad u Sarajevu uhapsili su 62-godišnjeg I.B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo "samovlašće", saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni je uhapšen 27. jula oko 15 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 370. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a I.B. je nakon hapšenja predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Krivično djelo "samovlašće" podrazumijeva kada osoba samovoljno ostvaruje neko svoje stvarno ili navodno pravo, mimo postupka propisanog zakonom, pri čemu može ugroziti ili povrijediti prava druge osobe.

Umjesto da zaštitu svojih prava traži putem nadležnih institucija, osoba ih pokušava ostvariti na vlastitu ruku, što u određenim okolnostima može predstavljati krivično djelo.