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USPJEŠNA AKCIJA

Spašena povrijeđena strana državljanka na Trebeviću

Zbog izuzetno nepristupačnog i strmog terena, kretanje je bilo otežano

Spasioci su izveli uspješnu akciju. GSS Sarajevo

N. J.

prije 1 sat 36 minuta

Pripadnici GSS-a Sarajevo spasili su sinoć stranu državljanku koja se povrijedila na nepristupačnom terenu na Trebeviću.

Kako je saopćeno iz GSS-a Sarajevo, njihov dežurni tim je sinoć u kasnim večernjim satima primio poziv za pomoć stranim državljanima koji su se nalazili u izletničkom obilasku na lokalitetu Boguševac.

​- Zbog izuzetno nepristupačnog i strmog terena, kretanje je bilo otežano, a situaciju je dodatno komplikovala povreda noge koju je zadobio jedan od izletnika. ​Spasioci dežurnog tima ubrzo su stigli na lokaciju, pružili prvu pomoć i primijenili odgovarajuću medicinsku imobilizaciju - naveli su.

Uz veliki oprez i primjenu specijalizovane opreme za spašavanje na nepristupačnim terenima, unesrećena žena je, ističu, sigurno evakuisana i transportovana do pristupačnog puta, gdje je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na daljnje zbrinjavanje.

​- Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji spasilaca GSS-Stanica Sarajevo, još jedna akcija spašavanja uspješno je privedena kraju - zaključili su u saopćenju.

# GSS SARAJEVO
# SPASIOCI
# TREBEVIĆ
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