Spašena povrijeđena strana državljanka na Trebeviću

Pripadnici GSS-a Sarajevo spasili su sinoć stranu državljanku koja se povrijedila na nepristupačnom terenu na Trebeviću.

Kako je saopćeno iz GSS-a Sarajevo, njihov dežurni tim je sinoć u kasnim večernjim satima primio poziv za pomoć stranim državljanima koji su se nalazili u izletničkom obilasku na lokalitetu Boguševac.

​- Zbog izuzetno nepristupačnog i strmog terena, kretanje je bilo otežano, a situaciju je dodatno komplikovala povreda noge koju je zadobio jedan od izletnika. ​Spasioci dežurnog tima ubrzo su stigli na lokaciju, pružili prvu pomoć i primijenili odgovarajuću medicinsku imobilizaciju - naveli su.