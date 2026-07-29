U Sarajevu uhapšen 19-godišnjak zbog sumnje na tešku krađu

Policijski službenici Policijske uprave Centar u Sarajevu uhapsili su 19-godišnjeg D.S. iz Kaknja zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Teška krađa", saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Dana 28.07.2026. godine u 16 sati policijski službenici PU Centar lišili su slobode D.S. (2007) iz Kaknja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Teška krađa" (član 287. stav 4. KZ FBiH). O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo - saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo