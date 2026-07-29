Pao diler u Sarajevu: Policija pronašla 39 stabljika kanabisa i veću količinu marihuane

Policijski službenici PU Novi Grad u Sarajevu, 28. jula 2026. godine u 01:30 sati uhapsili su A.L. (1981) iz Sarajeva.

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. stav 1. KZ FBiH).

Na osnovu Naredbe Općinskog suda Sarajevo, izvršen pretres kuća i pratećih objekata koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 39 stabljika biljke „Cannabis sativa“ i veća količina suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.