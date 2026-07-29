Pao s gotovo kilogram i po droge: Tuzlaku optužnica, pronađeno i 30.000 KM

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Hajrudina Ibrahimovića (28) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Ibrahimović se optužnicom tereti da je 5. marta 2026. godine u stanu kojeg je koristio u Tuzli neovlašteno, radi dalje prodaje, držao više pakovanja sa oko 770 grama opojne droge amfetamin i oko 770 grama marihuane (Cannabis sativa), kao i digitalnu vagu sa tragovima opojnih droga.

Prilikom pretresa stana, kojeg su po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Tuzla obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, uz opojnu drogu je kod osumnjičenog pronađen i novac u iznosu od oko 30.000 KM.

U ovom predmetu Tužilaštvo je u saradnji sa Poreznom upravom FBiH provelo finansijsku istragu. Rezultatima finansijske istrage je utvrđen značajan nesrazmjer između zakonito pribavljenih prihoda i novčanih sredstava zatečenih u trenutku lišenja slobode osumnjičenog, odnosno nelegalno stečeni prihodi, te je postupajući tužilac u optužnici nadležnom sudu predložio da se u skladu sa primjenom Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine krivičnim djelom odredi privremena mjera osiguranja imovinske koristi oduzimanjem gotovog novca koji je nelegalno pribavljen, te je sud donio takvo rješenje.

U postupku osiguranja privremenom mjerom po ovom zakonu pretpostavlja se postojanje opasnosti da potraživanja Federacije BiH u pogledu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom neće moći biti ostvarena ili da će njihovo ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena.

Na prijedlog Tužilaštva Općinski sud Tuzla je Ibrahimoviću produžio mjeru pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.