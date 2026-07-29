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IZVRŠEN PRETRES KUĆE

Velika akcija u Mostaru: Uhapšen muškarac, zaplijenjeni kokain i 150 grama heroina

Osoba N.M. lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije radi daljnje kriminalističke obrade

Pronađena droga. MUP HNK

A. O.

prije 12 minuta

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Odjela za posebne namjene, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, 28 jula 2026. godine uhapsili su muškarca.

Riječ je o N.M. (1995.) iz Mostara, koji je policijskim službenicima dobrovoljno predao jednu veću PVC vrećicu s vidljivim sadržajem NN bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, kao i jedan mobilni telefon.

Na temelju naprijed navedenih okolnosti, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja, policijski službenici su, postupajući po usmenoj naredbi Općinskog suda u Mostaru, izvršili pretres kuće koju navedena osoba koristi na području grada Mostara.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto: četiri PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, jedna PVC vrećica s vidljivim sadržajem NN smeđe praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, jedanaest pripremljenih paketića s vidljivim sadržajem NN smeđe praškaste tvari koja asocira na opojnu drogu heroin, jedna digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima bijele i smeđe praškaste tvari, jedan veći omot izrađen od PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN smeđe tvari u grumenu, jedan omot izrađen od PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, jedan mobilni telefon, jedan veći omot PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN smeđe tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, jedan veći komad PVC vrećice u kojem se nalazi još jedan omot od bijele vrećice s vidljivim sadržajem NN smeđe tvari u grumenu, ukupne težine oko 150 grama, koja asocira na opojnu drogu heroin, jedan manji omot PVC vrećice s vidljivim sadržajem NN bijele tvari te još jedna digitalna vaga za precizno mjerenje.

Osoba N.M. lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije radi daljnje kriminalističke obrade.

# DROGA
# MUP HNK
# MOSTAR
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