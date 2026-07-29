Produžen pritvor Nailu Jusiću

Nakon održanog ročišta radi izjašnjenja stranaka i branioca osumnjičenog o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva TK za produženje mjere pritvora prema osumnjičenom, sada optuženom Jusić Nailu, Krivično vijeće Općinskog suda u Živinicama produžilo je mjeru pritvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, nakon potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, koji pritvor može trajati najduže 1 (jednu) godinu i 6 (šest) mjeseci, s tim da je Sud u obavezi vršiti kontrolu opravdanosti mjere pritvora po isteku svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
Po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 29.09.2026. godine do 11:30 sati ili do nove odluke Suda.
Pritvor optuženom produžen je temeljem člana 151. stav (1) i (2) tačka b), u vezi sa članom 146. stav (1) tačka b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.
Imenovanom se stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2026. godine počinio devet krivičnih djela i to četiri krivična djela u sticaju Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, četiri krivična djela Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i krivično djelo Krivotvorenje službene isprave, te da su sva djela počinjena u vršenju službene dužnosti.
Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.
Molimo da imate u vidu načelo iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH koje glasi: „Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja“, saopćeno je iz Općinskog suda u Živinicama.