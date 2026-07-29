Produžen pritvor Nailu Jusiću

Nakon održanog ročišta radi izjašnjenja stranaka i branioca osumnjičenog o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva TK za produženje mjere pritvora prema osumnjičenom, sada optuženom Jusić Nailu, Krivično vijeće Općinskog suda u Živinicama produžilo je mjeru pritvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, nakon potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, koji pritvor može trajati najduže 1 (jednu) godinu i 6 (šest) mjeseci, s tim da je Sud u obavezi vršiti kontrolu opravdanosti mjere pritvora po isteku svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 29.09.2026. godine do 11:30 sati ili do nove odluke Suda.