Stručnjak za sigurnost o vandalizmu u Međugorju: Dva su razloga zašto pravosudni postupak mora započeti čim prije

Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalskom napadu u Međugorju, a za 31-godišnjeg državljanina Poljske bit će zatražen pritvor zbog sumnje da je oštetio vjerske objekte i podmetnuo požar.

Osumnjičeni je na Brdu ukazanja crnom bojom prelio kip Gospe i ispisao uvredljive poruke, zatim je oštetio kip kod Plavog križa, a potom zapalio vanjski oltar pored crkve svetog Jakova. Nakon dojave građana uhapšen je na području Ljubuškog.