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POLJAKU PRIJETI PRITVOR

Stručnjak za sigurnost o vandalizmu u Međugorju: Dva su razloga zašto pravosudni postupak mora započeti čim prije

Izuzetno je važno što se sve skupa brzo odigralo, izjavio je Prodan

Tonči Prodan. Nova TV

A. O. / Bljesak.info

prije 56 minuta

Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalskom napadu u Međugorju, a za 31-godišnjeg državljanina Poljske bit će zatražen pritvor zbog sumnje da je oštetio vjerske objekte i podmetnuo požar.

Osumnjičeni je na Brdu ukazanja crnom bojom prelio kip Gospe i ispisao uvredljive poruke, zatim je oštetio kip kod Plavog križa, a potom zapalio vanjski oltar pored crkve svetog Jakova. Nakon dojave građana uhapšen je na području Ljubuškog.

Stručnjak za sigurnost Tonči Prodan u programu HTV-a govorio je o razlici između vandalizma i terorizma, kao i o značaju brzog hapšenja osumnjičenog.

- Pravosudni postupak mora započeti čim prije, njemu prethodi kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Svakog pojedinca ili grupu treba čim prije privesti pred sud i izreći im kaznu zbog dva razloga: jedan je specijalna prevencija koja će kazniti osobu koja je počinila određeno kazneno djelo, ali i zbog generalne prevencije, tako da svi drugi potencijalni počinitelji znaju da ih čeka vrlo brzo suđenje i primjerena, odnosno oštra kazna za nedjelo koje su napravili - rekao je Tonči Prodan, Fakultet za forenzičke znanosti u Splitu.

Bartlomej Vladžimjež Krakovjak. Facebook

- Izuzetno je važno što se sve skupa brzo odigralo, osobito u današnje vrijeme društvenih mreža, algoritama, gdje teorije zavjere vrlo brzo poprimaju razmjere epidemije, brzo se šire - dodao je Prodan.

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