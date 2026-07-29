Osumnjičeni za skrnavljenje svetišta u Međugorju predat Tužilaštvu BiH

Poljski državljanin osumnjičen za skrnavljenje vjerskih simbola i paljenje dijela oltara u Međugorju danas je iz Čitluka prebačen u Sarajevo, gdje će biti predat u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćilo Tužilaštvo BiH, osumnjičenog će saslušati dežurni tužilac, koji će nakon ispitivanja donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora, kao i o daljim istražnim radnjama u ovom predmetu.

Oštetio više vjerskih obilježja

Muškarac se sumnjiči za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata iz člana 145b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a istragu vodi Tužilaštvo BiH zbog okolnosti i prirode krivičnog djela.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je u utorak ujutro oštetio više vjerskih obilježja u Međugorju. Crnom bojom išarao je nekoliko kipova Djevice Marije, uključujući i kip na Brdu ukazanja, na kojem je ispisao uvredljivu poruku na engleskom jeziku. Također je ostavio transparent s porukama na poljskom i engleskom jeziku, nakon čega je zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova.

Savladali ga mještani

Nakon incidenta pobjegao je s mjesta događaja, ali je nekoliko sati kasnije pronađen i uhapšen u mjestu Cerno kod Ljubuškog, na području Zapadnohercegovačkog kantona uz pomoć tamošnjih mještana. Potom je predat policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku.

Vjerski objekti koji su oštećeni u napadu u međuvremenu su sanirani, a molitveni program u Međugorju nastavljen je prema redovnom rasporedu. Incident je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, posebno među hodočasnicima koji svake godine u velikom broju posjećuju ovo marijansko svetište.