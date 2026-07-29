Drama u Visokom: Provalio u tuđu kuću, policija pronašla marihuanu i pištolj Beretta

Dežurna služba Policijske stanice Visoko 28.07.2026. godine u 18:45 sati obaviještena je od policijske patrole PS Visoko da je u mjestu Maurovići, grad Visoko u kući vlasništvo N.H. (1975.) iz Visokog, zatečeno lice A.A. (1999.) iz Visokog, te da postoji osnov sumnje da je isti izvršio krivična djela ''Narušavanje nepovredivosti doma'', ''Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga'' i krivično djelo posjedovanja vatrenog oružja "pištolja" za koje nema dozvolu za držanje i nošenje oružja, što je inkriminisano članom 52. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ZDK.

Policijski službenici PS Visoko izvršili su pretres kuće u vlasništvu N.H. (1975.) iz Visokog, u koju je neovlašteno ušlo i istu koristilo lice A.A., gdje su tom prilikom pronašli više predmeta koji su izuzeti sa lica mjesta, između ostalog mobilni telefoni, dva pakovanja u kojima se nalazi suha zeljasta materija koja asocira na opojnu drogu "marihuana", vatreno oružje pištolj marke "Beretta" sa municijom. Predmeti su privremeno oduzeti.

Od strane policijskih službenika PS Visoko izvršen uviđaj uz upoznavanje dežurnog tužioca.