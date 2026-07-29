"Pepeljuga iz Lopara": Djevojčicu tukao otac, dobio dvije godine zatvora

Priča iz Lopara, koju su lokalni mediji prozvali slučajem „Pepeljuge“, otkrila je težak oblik porodičnog nasilja nad maloljetnom djevojčicom. Osnovni sud u Bijeljini osudio je S.N. iz Lopara na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Prema presudi, nasilje se dogodilo 25. maja 2023. godine u porodičnoj kući u kojoj je djevojčica živjela s ocem, njegovom suprugom i još troje djece. Incidentu su, prema navodima iz postupka, prisustvovali i drugi članovi porodice.

Brutalni napad

Sve je počelo nakon što je otac od kćerke tražio da pričuva mlađeg brata. Kada je djevojčica rekla da mora učiti i odbila, on je, prema utvrđenim činjenicama, uzeo drveni prut i počeo je udarati po tijelu, uz riječi: „Hoćeš li ikada više reći neću?!“

Nakon što se prut slomio, nasilje je nastavljeno. Djevojčicu je udarao rukama po glavi i tijelu, a ona je zadobila krvne podlive i ogrebotine koje su vještaci okvalifikovali kao lake tjelesne povrede.

U iskazu pred sudom djevojčica je navela da joj je tokom napada potekla krv iz nosa, da ju je otac vrijeđao i optuživao da je potrošila novac namijenjen za školu. Navela je i da ju je u jednom trenutku oborio na pod, oduzeo joj telefon i prijetio da će joj „biti još gore“.

Otkrile drugarice

Iako prvobitno nije željela prijaviti oca, povrede su nekoliko dana kasnije primijetile njene školske drugarice. Nakon reakcije školskog pedagoga, slučaj je prijavljen nadležnim institucijama, a djevojčica je pregledana i smještena u sigurnu kuću.

Tokom suđenja iskaze su dali pedagog, policijski službenik i radnici Centra za socijalni rad. Medicinski i psihološki vještaci potvrdili su da su povrede nastale udarcima tupim predmetom i da je djevojčica sposobna vjerodostojno svjedočiti.

Optuženi je negirao krivicu, tvrdeći da nije tukao kćerku, već da joj je samo oduzeo telefon i da su povrede mogle nastati na drugi način. Sud njegove tvrdnje nije prihvatio, ocijenivši da nisu potkrijepljene dokazima, dok su iskazi djevojčice i ostali izvedeni dokazi bili međusobno usklađeni.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je kao olakšavajuću okolnost cijenio činjenicu da je optuženi otac petoro djece i nezaposlen, dok su kao otežavajuće okolnosti navedene njegove ranije osude, među kojima i presude za tešku tjelesnu povredu i napad na službeno lice.

Presuda nije pravosnažna i na nju je dozvoljena žalba Okružnom sudu u Bijeljini.