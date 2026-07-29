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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Pucnjava na Baščaršiji: Nepoznata osoba ispalila više hitaca

Policija je na mjestu događaja, a uviđaj je u toku

Ulica u kojoj je došlo do pucnjave. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

prije 49 minuta

U sarajevskoj ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji danas oko 19 sati došlo je do pucnjave.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal "Avaza" da je policijska ekipa upućena na teren nakon prijave o incidentu.

Prema prvim informacijama, u pucnjavi nije bilo povrijeđenih osoba.

Kako se nezvanično saznaje, nepoznata osoba ispalila je više metaka prema radnji, odnosno ugostiteljskom objektu koji se nalazi u ovoj prometnoj ulici u samom centru Sarajeva.

Policija je na mjestu događaja, a uviđaj je u toku. Više informacija bit će poznato nakon što se završe policijske aktivnosti.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
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