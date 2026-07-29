Novi detalji pucnjave na Baščaršiji: Muškarac s fantomkom i rukavicama ispalio više hitaca u radnju

Na Baščaršiji u Sarajevu večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk oko 19:25 sati.

Kako "Avaz" saznaje, muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama došao je ispred jednog objekta te ispalio više hitaca prema njemu.