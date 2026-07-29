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"AVAZ" SAZNAJE

Novi detalji pucnjave na Baščaršiji: Muškarac s fantomkom i rukavicama ispalio više hitaca u radnju

Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk oko 19:25 sati

S lica mjesta. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 25 minuta

Na Baščaršiji u Sarajevu večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk oko 19:25 sati.

Kako "Avaz" saznaje, muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama došao je ispred jednog objekta te ispalio više hitaca prema njemu.

Riječ je o jednom od nargila barova u koji izlazi omladina, a koji se nalazi u samom srcu Baščaršije. Pucnjava je izazvala paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima koji su se u tom trenutku zatekli u ovoj prometnoj ulici.

Ssrećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

Ulica Kundurdžiluk je blokirana za prolaz, a policijski službenici osiguravaju mjesto događaja. Uviđaj je u toku, nakon čega bi trebalo biti poznato više detalja o okolnostima pucnjave.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
# BAŠČARŠIJA
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