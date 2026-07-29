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UVIĐAJ U TOKU

Prvi snimci s mjesta pucnjave na Baščaršiji: Policija blokirala ulicu

Nakon pucnjave nastala je panika među prolaznicima i gostima obližnjih objekata, a na mjesto događaja odmah su stigle policijske ekipe

Policija blokirala ulicu. Avaz

Piše: Benjamin Sprečo

prije 9 minuta

Na Baščaršiji u Sarajevu večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk oko 19:25 sati.

Prema informacijama portala "Avaz", muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama došao je ispred jednog objekta te ispalio više hitaca prema njemu.

Nakon pucnjave nastala je panika među prolaznicima i gostima obližnjih objekata, a na mjesto događaja odmah su stigle policijske ekipe.

Ulica Kundurdžiluk je blokirana za prolaz, dok policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i obavljaju uviđaj.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
# BAŠČARŠIJA
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