Prvi snimci s mjesta pucnjave na Baščaršiji: Policija blokirala ulicu

Na Baščaršiji u Sarajevu večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk oko 19:25 sati.

Prema informacijama portala "Avaz", muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama došao je ispred jednog objekta te ispalio više hitaca prema njemu.

Nakon pucnjave nastala je panika među prolaznicima i gostima obližnjih objekata, a na mjesto događaja odmah su stigle policijske ekipe.

Ulica Kundurdžiluk je blokirana za prolaz, dok policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i obavljaju uviđaj.