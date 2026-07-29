Video / Haos na Pofalićima: Vozilom se zabio u banderu, ima povrijeđenih

Kako je za portal "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u ulici Zmaja od Bosne.

Na Pofalićima u Sarajevu večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

- U ulici Zmaja od Bosne došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Dvije osobe su povrijeđene i prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći – potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Prema fotografijama s mjesta događaja, jedno od vozila nakon sudara se zabilo u betonsku banderu, a prizor je izazvao pažnju prolaznika.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka uviđaja.