Video / Haos na Pofalićima: Vozilom se zabio u banderu, ima povrijeđenih

Na Pofalićima u Sarajevu večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.
Kako je za portal "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u ulici Zmaja od Bosne.
TEŠKA NESREĆA
Kako je za portal "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u ulici Zmaja od Bosne
S lica mjesta. E. Trako/Avaz
Na Pofalićima u Sarajevu večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.
Kako je za portal "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u ulici Zmaja od Bosne.
- U ulici Zmaja od Bosne došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Dvije osobe su povrijeđene i prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći – potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.
Prema fotografijama s mjesta događaja, jedno od vozila nakon sudara se zabilo u betonsku banderu, a prizor je izazvao pažnju prolaznika.
Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka uviđaja.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"