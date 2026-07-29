Pucnjava u srcu Sarajeva dok je Baščaršija bila prepuna: Puka sreća je što se sve završilo bez povrijeđenih

Baščaršija je i danas bila prepuna ljudi. Turisti, porodice s djecom, penzioneri i brojni prolaznici ispunili su ulice starog dijela Sarajeva, nesvjesni da se u njihovoj neposrednoj blizini dogodila pucnjava.

Prema informacijama koje je objavio portal "Avaza" pucano je na lokal u ulici Kundurdžiluk. Ovakvi incidenti posebno zabrinjavaju kada se dogode na mjestima gdje svakodnevno borave stotine ljudi.

Dovoljan je samo jedan zalutali metak da posljedice budu mnogo teže. U trenutku pucnjave na Baščaršiji su se nalazile porodice s djecom, stariji građani i brojni turisti, zbog čega je ovaj događaj mogao imati daleko tragičniji ishod.