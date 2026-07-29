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SIGURNOSNI ALARM

Pucnjava u srcu Sarajeva dok je Baščaršija bila prepuna: Puka sreća je što se sve završilo bez povrijeđenih

Puka sreća je što ovaj put nije bilo povrijeđenih, ali ovakvi događaji podsjećaju koliko se opasne situacije mogu razviti u samo nekoliko sekundi

Gužva na Baščaršiji. Avaz

Piše: Benjamin Sprečo

prije 1 sat 12 minuta

Baščaršija je i danas bila prepuna ljudi. Turisti, porodice s djecom, penzioneri i brojni prolaznici ispunili su ulice starog dijela Sarajeva, nesvjesni da se u njihovoj neposrednoj blizini dogodila pucnjava.

Prema informacijama koje je objavio portal "Avaza" pucano je na lokal u ulici Kundurdžiluk.

Ovakvi incidenti posebno zabrinjavaju kada se dogode na mjestima gdje svakodnevno borave stotine ljudi.

Dovoljan je samo jedan zalutali metak da posljedice budu mnogo teže. U trenutku pucnjave na Baščaršiji su se nalazile porodice s djecom, stariji građani i brojni turisti, zbog čega je ovaj događaj mogao imati daleko tragičniji ishod.

Sigurnost na javnim mjestima mora biti prioritet, posebno u srcu grada koje svakodnevno posjećuju hiljade ljudi.

Puka sreća je što ovaj put nije bilo povrijeđenih, ali ovakvi događaji podsjećaju koliko se opasne situacije mogu razviti u samo nekoliko sekundi.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
# BAŠČARŠIJA
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