Pucnjava u srcu Sarajeva dok je Baščaršija bila prepuna: Puka sreća je što se sve završilo bez povrijeđenih

Baščaršija je i danas bila prepuna ljudi. Turisti, porodice s djecom, penzioneri i brojni prolaznici ispunili su ulice starog dijela Sarajeva, nesvjesni da se u njihovoj neposrednoj blizini dogodila pucnjava.
SIGURNOSNI ALARM
Puka sreća je što ovaj put nije bilo povrijeđenih, ali ovakvi događaji podsjećaju koliko se opasne situacije mogu razviti u samo nekoliko sekundi
Gužva na Baščaršiji. Avaz
Baščaršija je i danas bila prepuna ljudi. Turisti, porodice s djecom, penzioneri i brojni prolaznici ispunili su ulice starog dijela Sarajeva, nesvjesni da se u njihovoj neposrednoj blizini dogodila pucnjava.
Prema informacijama koje je objavio portal "Avaza" pucano je na lokal u ulici Kundurdžiluk.
Ovakvi incidenti posebno zabrinjavaju kada se dogode na mjestima gdje svakodnevno borave stotine ljudi.
Dovoljan je samo jedan zalutali metak da posljedice budu mnogo teže. U trenutku pucnjave na Baščaršiji su se nalazile porodice s djecom, stariji građani i brojni turisti, zbog čega je ovaj događaj mogao imati daleko tragičniji ishod.
Sigurnost na javnim mjestima mora biti prioritet, posebno u srcu grada koje svakodnevno posjećuju hiljade ljudi.
Puka sreća je što ovaj put nije bilo povrijeđenih, ali ovakvi događaji podsjećaju koliko se opasne situacije mogu razviti u samo nekoliko sekundi.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"