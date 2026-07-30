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POKRENUTA ISTRAGA

Nasjeli na prevaru: Kako je sa računa kompanije Igman nestalo 780.000 eura

Kompanija Igman se inače nalazi u jednoj od najtežih poslovnih kriza od svog osnivanja

Pogon Igmana u Konjicu. Facebook

N. J.

prije 1 sat 30 minuta

Sa računa kompanije Igman d.d. Konjic nestalo je oko 780.000 eura, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama koje su pokrenule istragu zbog sumnje da je riječ o sofisticiranoj hakerskoj prevari, saznaje Istraga.

Nestanak novca prijavljen je prošlog petka, kada su o svemu obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tužilaštvo HNK i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Lažne e-mail adrese

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je preduzeće postalo žrtva takozvane "business e-mail compromise" prevare, u kojoj počinioci koriste lažne e-mail adrese kako bi se predstavili kao poslovni partneri. U konkretnom slučaju, novac sa računa Igmana je navodno uplaćen na transakcijski račun koji su dostavili prevaranti koristeći e-mail adresu koja je bila gotovo identična službenoj adresi firme iz Turske sa kojom Igman sarađuje.

Istražitelji su u međuvremenu uspjeli ući u trag većem dijelu novca. Kako saznaje Istraga, oko 600.000 eura prebačeno je na račun u Nizozemskoj i taj iznos je odmah blokiran, odnosno zamrznut zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih institucija i međunarodnoj saradnji. Međutim, preostalih oko 180.000 eura prebačeno je na tri različita računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za sada nije poznato da li će taj novac biti moguće vratiti, a aktivnosti na njegovom pronalasku i eventualnom blokiranju su u toku.

Pokušaj da se vrati novac

Nadležne policijske i pravosudne institucije nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog slučaja, identifikovale odgovorne osobe i pokušale osigurati povrat sredstava.

Kompanija Igman se inače nalazi u jednoj od najtežih poslovnih kriza od svog osnivanja. Fabrika namjenske industrije iz Konjica poslovnu 2025. godinu završila je s gubitkom od 15,3 miliona maraka, što predstavlja jedan od najvećih minusa u njenoj novijoj historiji.

# HAKERI
# PREVARA
# KOMPANIJA IGMAN D.D. KONJIC
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