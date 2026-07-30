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POLICIJSKA AKCIJA

Pretresom stana kod 50-godišnjaka iz Prozor - Rame pronađen heroin

E. G. lišen je slobode i smješten u prostorije za zadržavanje Policijske postaje Prozor - Rama

Pretresom stana kod 50-godišnjaka iz Prozor - Rame pronađen heroin. MUP HNK

B. A.

prije 1 sat 4 minute

Policija je u srijedu u pretresu kuće koju koristi 50 - godišnjak iz Prozor - Rame pronašla veći grumen i vrećicu s heroinom.

Policijski službenici Policijske uprave Konjic, Policijske stanice Prozor - Rama, postupajući pod nadzorom postupajućeg tužitelja Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, a na temelju usmene naredbe Općinskog suda u Konjicu, izvršili su pretres kuće koju koristi E. G. (1976.) iz Prozor - Rame, izvijestili su u četvrtak iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prilikom pretrage pronađeni su i privremeno oduzeti jedna PVC kutija u kojoj se nalazi veći grumen materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, jedna PVC vrećica s manjom količinom praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, kao i pribor za konzumiranje navedene opojne droge.

E. G. lišen je slobode i smješten u prostorije za zadržavanje Policijske postaje Prozor - Rama, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada, dodaju iz MUP-a.

# MUP HNK
# PRETRES
# HEROIN
# POLICIJA
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