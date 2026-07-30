Još nije pronađena osoba koja je sinoć pucala na Baščaršiji

Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo intenzivno tragaju za osobom koja je sinoć pucala u ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji, te nastavljaju rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja, saopćeno je iz MUP-a KS za "Avaz".

Naime, muškarac s fantomkom na glavi i rukavicama na rukama prišao je objektu te ispalio više hitaca prema njemu.

Pucnjava se dogodila 29. jula oko 19:25 sati, kada je nepoznata osoba ispred jednog ugostiteljskog objekta upotrijebila vatreno oružje.

U trenutku pucnjave u objektu i okolini nalazili su se gosti, prolaznici i turisti, što je izazvalo paniku među prisutnima. Srećom, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je slučaj kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti.