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KRIVIČNO DJELO

Banjalučka policija uhapsila dvije osobe: Držali ženu i maloljetno dijete 40 dana u stanu protiv njihove volje

Osumnjičeni su ženu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, nakon čega su joj u više navrata uzeli određenu sumu novca

Policijski službenici su oslobodili ženu i dijete. Avaz (Fotografija ne odgovara stvarnom događaju)

Dž. B.

prije 1 sat 23 minute

Policija u Banjoj Luci uhapsila je A. Đ. iz Travnika i J. J. iz Banje Luke zbog sumnje da su počinili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prevara.

Prema informacijama Policijske uprave Banja Luka, osumnjičeni su navodno 40 dana u jednom stanu držali ženu i maloljetno dijete iz Prijedora protiv njihove volje, ograničavajući im slobodu kretanja.

Policija je operativnim radom došla do saznanja da se u jednom objektu u Banjoj Luci nalaze dvije osobe koje se ne mogu slobodno kretati. Daljim radom identifikovani su osumnjičeni, a utvrđeno je da je događaj trajao od 20. juna do 29. jula.

Istragom je utvrđeno i da su osumnjičeni ženu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, nakon čega su joj u više navrata uzeli određenu sumu novca.

Policijski službenici su pronašli i oslobodili ženu i dijete, a po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršen je pretres stana, drugih prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni.

Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predati Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

# KRIVIČNO DJELO
# BANJA LUKA
# ŽENA
# DIJETE
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