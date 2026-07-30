Užas kod Kladnja: Jedna osoba poginula, troje povrijeđenih

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na magistralnom putu M-18 Živinice – Kladanj, u mjestu Stupari.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je za "Avaz" da su u nesreći učestvovala tri vozila.

- Ukupno tri osobe zadobile su povrede u ovoj saobraćajnoj nezgodi, od kojih je jedna naknadno preminula u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice - saopćeno je iz MUP-a TK.

Nakon nesreće saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta u potpunosti je obustavljen, a uviđaj i druge potrebne radnje na mjestu događaja obavljaju policijski službenici Policijske stanice Kladanj.

Više informacija o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće bit će poznato nakon završetka uviđaja.