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CRNI BILANS

Užas kod Kladnja: Jedna osoba poginula, troje povrijeđenih

Nakon sudara tri vozila kod Kladnja, jedna osoba je preminula, a dvije su povrijeđene

Užas u Stuparima: Sudar tri vozila završio kobno. Facebook

A. Bešić

prije 48 minuta

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na magistralnom putu M-18 Živinice – Kladanj, u mjestu Stupari.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je za "Avaz" da su u nesreći učestvovala tri vozila.

- Ukupno tri osobe zadobile su povrede u ovoj saobraćajnoj nezgodi, od kojih je jedna naknadno preminula u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice - saopćeno je iz MUP-a TK.

Nakon nesreće saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta u potpunosti je obustavljen, a uviđaj i druge potrebne radnje na mjestu događaja obavljaju policijski službenici Policijske stanice Kladanj.

Više informacija o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće bit će poznato nakon završetka uviđaja.

# MRTVI
# NESREĆA
# TUZLA
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