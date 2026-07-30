Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUD BIH

Poljak priznao da je napravio haos u Međugorju: Odbijao da dobije advokata i rekao da je htio ukazati "da je sve prevara"

Za državljaninom Poljske je trajala skoro čitav dan velika potraga sve dok ga u selu Cerno kod Ljubuškog nije prepoznao mladić Ivan Vučić

Osumnjičeni za haos. Denis Kapetanovic / PIXSELL

S. S.

prije 1 sat 26 minuta

U Sudu BiH održano je ročište za određivanje pritvora državljaninu Poljske Bartolomeju Krakovjaku, koji je u noći s ponedjeljak na utorak zapalio oltar i uništio kip Gospe u Međugorju.

Njemu se stavljaju na teret krivična djela Oštećenje vjerskog objekta, Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i Izazivanje opće opasnosti, a pritvor je predložen zbog strah od bjekstva ili ponavljanja krivičnog djela.

Tužiteljica je rekla da se on nije pokajao tokom ispitivanja i da je rekao da je htio pokazati "da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina", potvrđeno je za portal "Avaza".

On je odbijao da ima advokata na ročištu i govorio da želi ostati u zatvoru, ali je sudija pojasnio da je to zakonska obaveza.

Njegova advokatica Denisa Gačanin je rekla da on nije htio nikoga povrijediti, nego samo ukazati da je sve prevara.

Podsjećamo, za državljaninom Poljske je trajala skoro čitav dan velika potraga sve dok ga u selu Cerno kod Ljubuškog nije prepoznao mladić Ivan Vučić. On ga je uhvatio i zadržao do dolaska policije. Kasnije ga je policija predala u nadležnost Tužilaštva BiH.

# MEĐUGORJE
# SUD BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.