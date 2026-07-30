Poljak priznao da je napravio haos u Međugorju: Odbijao da dobije advokata i rekao da je htio ukazati "da je sve prevara"

U Sudu BiH održano je ročište za određivanje pritvora državljaninu Poljske Bartolomeju Krakovjaku, koji je u noći s ponedjeljak na utorak zapalio oltar i uništio kip Gospe u Međugorju.

Njemu se stavljaju na teret krivična djela Oštećenje vjerskog objekta, Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i Izazivanje opće opasnosti, a pritvor je predložen zbog strah od bjekstva ili ponavljanja krivičnog djela.

Tužiteljica je rekla da se on nije pokajao tokom ispitivanja i da je rekao da je htio pokazati "da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina", potvrđeno je za portal "Avaza".

On je odbijao da ima advokata na ročištu i govorio da želi ostati u zatvoru, ali je sudija pojasnio da je to zakonska obaveza.