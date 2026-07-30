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NAKON ROČIŠTA

Poljak koji je skrnavio bogomolje u Međugorju ostaje mjesec dana iza rešetaka

Tražio je da ostane u pritvoru i odbijao da mu se dodijeli advokat, no s obzirom da je to zakonska obaveza, na kraju ga je dobio

Državljanin Poljske. Denis Kapetanovic / PIXSELL

S. S.

prije 1 sat 28 minuta

Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Krakovjaku Bartuomjeju Vuodžimješu, državljaninu Poljske, zbog haosa koji je izazvao u Međugorju.

- Osumnjičenom je određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje ili rušenje vjerskih objekata iz člana 145b. Krivičnog zakona BiH, krivično djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti iz člana 163. stav 2., u vezi stava 1. KZFBiH kao i krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz člana 323. stav 1. KZFBiH, te zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a) i c) ZKPBiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo - naveli su iz Suda BiH.

Tokom ročišta on je priznao krivicu i rekao da nije htio nikoga povrijediti, nego samo ukazati da je sve prevara. Tražio je da ostane u pritvoru i odbijao da mu se dodijeli advokat, no s obzirom da je to zakonska obaveza, na kraju ga je dobio.

Podsjećamo, on je u Međugorju zapalio oltar i šarao kip Gospe, a onda se dao u bijeg. U mjestu Cerno kod Ljubuškog prepoznao ga je mještanin Ivan Vučić, koji ga je zaustavio i zadržao do dolaska policije. Kasnije ga je policija predala u nadležnost Tužilaštva BiH.

# MEĐUGORJE
# SUD BIH
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