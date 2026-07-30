Podignuta optužnica protiv monstruma: Odvukao ženu s ulice, pa je izbo u vrat i leđa

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Avduša B. (44) zbog postojanja opravdane sumnje da je 30. marta 2026. godine u večernjim satima, na podmukao način, pokušao ubiti K. T. u Humskoj ulici, saopćeno je iz ovog tužilaštva.

Optužnica, koja je dostavljena Višem sudu u Beogradu radi odlučivanja o njenom potvrđivanju, tereti osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Avdušu B. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog mogućnosti da bi u kratkom periodu mogao ponoviti krivično djelo.

Prema navodima tužilaštva, postoji opravdana sumnja da je Avduš B. 30. marta oko 20.22 sata, na području gradske općine Savski venac u Beogradu, u Humskoj ulici prvo primijetio K. T.

Nakon toga je, kako se sumnja, potrčao za njom, sustigao je, prišao joj s leđa i počeo je odvlačiti prema obližnjem rastinju, gdje ju je oborio na zemlju.

Tužilaštvo navodi da joj je potom oštrim predmetom u obliku šiljka i sječiva zadao više uboda u vrat i leđa.

Nakon nailaska prolaznika, osumnjičeni je odustao od daljeg izvršenja krivičnog djela i pobjegao u pravcu željezničke stanice "Prokop".

Tom prilikom, prema navodima tužilaštva, Avduš B. je K. T. nanio povrede koje su u trenutku nastanka predstavljale tešku tjelesnu povredu opasnu po život, prenosi Telegraf.