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VATRENA STIHIJA

Veliki požar u Tesliću: Gori skladište drvne građe, stižu vatrogasci iz tri grada

Sve raspoložive snage angažovane su na terenu s ciljem da požar bude što prije lokalizovan i spriječi njegovo dalje širenje

M. Až.

prije 1 sat 8 minuta

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić trenutno se nalaze na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi stavili pod kontrolu veliki požar koji je izbio u krugu firme "Elgrad" u Donjem Rankoviću.

Vatra je zahvatila skladište drvnih sortimenata, odnosno furnira, zbog čega se požar brzo širi i dodatno otežava intervenciju vatrogasaca.

Kako bi pružili pomoć u gašenju, upućen je poziv vatrogasnim jedinicama iz susjednih lokalnih zajednica. Na poziv su se odmah odazvale teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz Prnjavora, Doboja i Tešnja, čiji su pripadnici krenuli prema Tesliću kako bi se uključili u akciju gašenja.

Sve raspoložive snage angažovane su na terenu s ciljem da požar bude što prije lokalizovan i spriječi njegovo dalje širenje.

Građani se pozivaju na razumijevanje, da se ne približavaju mjestu događaja i da omoguće nesmetan prolaz vatrogasnim i drugim interventnim vozilima.

# POŽAR
# TESLIĆ
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