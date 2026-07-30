Nesreća na tranzitu: Povrijeđene dvije osobe, obustavljen saobraćaj

U ulici Put mladih muslimana u Sarajevu večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putnički automobil i motocikl.

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila oko 19:15 sati.

- U nesreći su povrijeđene dvije osobe, koje su vozilima Hitne pomoći prevezene na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje će im biti ukazana ljekarska pomoć i utvrđen stepen povreda – potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a pripadnici MUP-a KS utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Zbog nesreće je saobraćaj na ulici Put mladih muslimana privremeno obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce do završetka uviđaja.