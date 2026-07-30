Policija osigurava područje kod Latinske ćuprije, pronađeni tragovi krvi i pištolj

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije u Starom Gradu Sarajevu, gdje je u toku uviđaj.

Na mjestu događaja nalazi se vozilo Range Rover, koje je ograđeno policijskom trakom, a na vratima automobila vidljivi su tragovi krvi.

Pored vozila, na obližnjem zidiću pronađen je i oduzeti pištolj.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, uviđaj je u toku, a nije bilo upotrebe vatrenog oružja.

Ispred automobila na podu se nalaze različiti predmeti, među kojima su papirne maramice i mobilni telefon.