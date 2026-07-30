Ovo je monstrum koji je 40 dana držao ženu i dijete zaključane u stanu

Almin Đ. iz Travnika i Jadranka J. iz Banje Luke, koji su uhapšeni zbog sumnje da su 40 dana protivpravno držali u stanu Prijedorčanku i njenog devetogodišnjeg sina, predati su Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka.

Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni su ženu doveli u zabludu pričom da će joj pomoći da pronađe posao u inostranstvu, nakon čega su je, zajedno s djetetom, zadržali u stanu protiv njihove volje.

Pripadnici Policijske uprave Banja Luka su 30. jula, nakon završene kriminalističke obrade, sproveli osumnjičene u tužilaštvo uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužilac odlučit će o daljnjim mjerama, odnosno da li će od suda zatražiti određivanje pritvora.

Prema informacijama "Nezavisnih novina", sumnja se da je žena posljednjih dana bila potpuno ograničena u kretanju i zaključana u jednom stanu u Banjoj Luci. Navodno je u stan došla vjerujući da će joj osumnjičeni pomoći oko zaposlenja u hotelu u Švajcarskoj.

Policija ih oslobodila

Izvor "Nezavisnih novina" naveo je da je policija došla do saznanja da se žena i dijete nalaze u stanu protiv svoje volje, nakon čega su policijski službenici izašli na teren, pronašli ih i oslobodili.