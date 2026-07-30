Ovo je monstrum koji je 40 dana držao ženu i dijete zaključane u stanu

Almin Đ. iz Travnika i Jadranka J. iz Banje Luke, koji su uhapšeni zbog sumnje da su 40 dana protivpravno držali u stanu Prijedorčanku i njenog devetogodišnjeg sina, predati su Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka.
Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni su ženu doveli u zabludu pričom da će joj pomoći da pronađe posao u inostranstvu, nakon čega su je, zajedno s djetetom, zadržali u stanu protiv njihove volje.
Pripadnici Policijske uprave Banja Luka su 30. jula, nakon završene kriminalističke obrade, sproveli osumnjičene u tužilaštvo uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužilac odlučit će o daljnjim mjerama, odnosno da li će od suda zatražiti određivanje pritvora.
Prema informacijama "Nezavisnih novina", sumnja se da je žena posljednjih dana bila potpuno ograničena u kretanju i zaključana u jednom stanu u Banjoj Luci. Navodno je u stan došla vjerujući da će joj osumnjičeni pomoći oko zaposlenja u hotelu u Švajcarskoj.
Policija ih oslobodila
Izvor "Nezavisnih novina" naveo je da je policija došla do saznanja da se žena i dijete nalaze u stanu protiv svoje volje, nakon čega su policijski službenici izašli na teren, pronašli ih i oslobodili.
Dvije osobe su tom prilikom uhapšene, a istražitelji provjeravaju i navode da su osumnjičeni ženu povremeno puštali da radi, uzimali joj određeni iznos novca, dok je u posljednjem periodu bila zaključana zajedno sa sinom bez mogućnosti da napusti stan.
- Policija je došla do saznanja da su žena i dijete protiv svoje volje u stanu, gdje su ih policajci zatekli i oslobodili, a dvije osobe su uhapšene. Provjeravaju se i informacije da su navodno oni ženu povremeno puštali da radi i da su joj uzimali određenu količinu novca, a da je u posljednje vrijeme sa djetetom bila zaključana bez mogućnosti da izađe - rekao je izvor "Nezavisnih novina".
Dodao je da će policijska istraga utvrditi sve okolnosti slučaja, uključujući način na koji su žena i dijete završili sa osobama koje su ih držale zatočene.
Oglasila se Policijska uprava Banja Luka
Iz Policijske uprave Banja Luka saopćeno je da su policijski službenici operativnim radom došli do saznanja da se u jednom stanu u Banjoj Luci protiv svoje volje nalaze dvije osobe iz Prijedora.
- Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji, te na osnovu prikupljenih saznanja, identifikovana su osumnjičena lica, a utvrđeno je da su u periodu od 20. juna do juče protivpravno držala u stanu i ograničavala slobodu kretanja ženskom licu i maloljetnom djetetu - navedeno je u saopćenju.
Tokom istrage utvrđeno je i da su osumnjičeni ženu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, te su joj tom prilikom u više navrata uzeli novac u određenom iznosu.
Pronađeni predmeti povezani s djelom
Zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, oštećene osobe pronađene su i oslobođene iz objekta u kojem su se nalazile protiv svoje volje.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjoj Luci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, izvršen je pretres stana, drugih prostorija i pokretnih stvari koje koriste osumnjičeni.
Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela koja im se stavljaju na teret.