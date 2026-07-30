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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Video / Drama kod Latinske ćuprije: Jedna osoba povrijeđena, blokiran Range Rover

Na mjestu događaja nalazi se vozilo Range Rover koje je ograđeno policijskom trakom, a na vratima automobila vidljivi su tragovi krvi

Policija osigurava područje kod Latinske ćuprije - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Dejan Ešpek

prije 57 minuta

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije u Starom Gradu Sarajevu, gdje je u toku uviđaj.

- Jedna osoba je povrijeđena i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći. Još uvijek se utvrđuju okolnosti kako je povrijeđena - rečeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Na mjestu događaja nalazi se vozilo Range Rover koje je ograđeno policijskom trakom, a na vratima automobila vidljivi su tragovi krvi.

Pored vozila, na obližnjem zidiću pronađen je i pištolj.

Kako je ranije potvrđeno za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nije bilo upotrebe vatrenog oružja.

# SARAJEVO
# MUP KS
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