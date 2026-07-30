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SARAJEVO

Detalji obračuna na Latinskoj ćupriji: Vlasnici nargila bara na koji je pucao Davud Puškić pretukli njegovog brata Sulejmana, on im prijetio pištoljem

Nakon sinoćnje pucnjave, večeras je došlo do novog povezanog incidenta

Policija osigurava područje kod Latinske ćuprije. Avaz

M. Až. / Istraga.ba

prije 1 sat 32 minute

Davud Puškić uhapšen je danas u Sarajevu zbog sumnje da je sinoć u ulici Kunduržiluk na Baščaršiji, naočigled brojnih građana i turista, s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu, saznaje Istraga.

Nakon sinoćnje pucnjave, večeras je došlo do novog povezanog incidenta. Prema informacijama Istrage, Admir Džono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.

Sulejman se pješke kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo Range Rover u kojem su bile tri osobe – Džono, Haskić i Adin Rustempašić. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zaprijetio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on “imati alibi jer je bio u policiji”. Poslije ovih njegovih riječi, trojica muškaraca su izašli iz automobila i fizički nasrnuli na Puškića. Tom prilikom su mu oduzeli pištolj, izvadili okvir i metak iz cijevi i ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta su odvedeni u stanicu.

Kako nezvanično saznajemo, postupajuća tužiteljica je naložila da se Sulejman Puškić liši slobode, a Džono, Haskić i Rustempašić bit će saslušani i pušteni na slobodu.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije, gdje je još u toku uviđaj. Na mjestu događaja zatečeno je vozilo Range Rover, a pronađen je i pištolj u blizini vozila. Prema posljednjim informacijama iz MUP-a, jedna osoba je povrijeđena i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći.

# OBRAČUN
# LATINSKA ĆUPRIJA
# SARAJEVO
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