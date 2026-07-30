Detalji obračuna na Latinskoj ćupriji: Vlasnici nargila bara na koji je pucao Davud Puškić pretukli njegovog brata Sulejmana, on im prijetio pištoljem

Davud Puškić uhapšen je danas u Sarajevu zbog sumnje da je sinoć u ulici Kunduržiluk na Baščaršiji, naočigled brojnih građana i turista, s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu, saznaje Istraga.

Nakon sinoćnje pucnjave, večeras je došlo do novog povezanog incidenta. Prema informacijama Istrage, Admir Džono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.

Sulejman se pješke kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo Range Rover u kojem su bile tri osobe – Džono, Haskić i Adin Rustempašić. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zaprijetio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on “imati alibi jer je bio u policiji”. Poslije ovih njegovih riječi, trojica muškaraca su izašli iz automobila i fizički nasrnuli na Puškića. Tom prilikom su mu oduzeli pištolj, izvadili okvir i metak iz cijevi i ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta su odvedeni u stanicu.

Kako nezvanično saznajemo, postupajuća tužiteljica je naložila da se Sulejman Puškić liši slobode, a Džono, Haskić i Rustempašić bit će saslušani i pušteni na slobodu.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije, gdje je još u toku uviđaj. Na mjestu događaja zatečeno je vozilo Range Rover, a pronađen je i pištolj u blizini vozila. Prema posljednjim informacijama iz MUP-a, jedna osoba je povrijeđena i prebačena na ukazivanje ljekarske pomoći.