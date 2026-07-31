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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća u Tuzli: Automobil udario pješaka

Još uvijek nije završen uviđaj, potvrđeno je za "Avaz"

Sa mjesta nesreće. A. B. / Avaz

A. b.

prije 47 minuta

Pješak je povrijeđen jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Tuzli, u Sjenjaku.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, saobraćajna nesreća dogodila se oko 06:50 sati, u Ulici Prve tuzlanske brigade do broja 12.

- Učestvovalo je jedno putničko vozilo i pješak. Pješak je povrijeđen, ali ne znamo još uvijek težinu povreda. Još uvijek nije završen uviđaj - potvrđeno je za "Avaz".

Saobraćaj se odvija naizmjenično, dodaju iz policije. 

# MUP TK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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