Teška nesreća u Tuzli: Automobil udario pješaka

Pješak je povrijeđen jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Tuzli, u Sjenjaku.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, saobraćajna nesreća dogodila se oko 06:50 sati, u Ulici Prve tuzlanske brigade do broja 12.

- Učestvovalo je jedno putničko vozilo i pješak. Pješak je povrijeđen, ali ne znamo još uvijek težinu povreda. Još uvijek nije završen uviđaj - potvrđeno je za "Avaz".

Saobraćaj se odvija naizmjenično, dodaju iz policije.