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NEKADAŠNJA LIVNICA

Požar u krugu nekadašnjeg "Jelšingrada" u Banjoj Luci, vatrogasci na terenu

To je prazan objekt u kojem nije bilo ni ljudi ni materijala koji bi mogli biti ugroženi.

Napuštena hala. Srna

SRNA

prije 47 minuta

U krugu nekadašnje Livnice čelika "Jelšingrad" u banjalučkom naselju Lazarevo rano jutros izbio je požar u napuštenoj hali. Vatrogasne ekipe su na terenu i privode intervenciju kraju.

Šef Civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka Dragan Babić potvrdio je da je riječ o praznom objektu u kojem nije bilo ni ljudi ni materijala koji bi mogli biti ugroženi.

- To je napuštena hala "Jelšingrada" koja je prazna. U objektu nema ništa. Na terenu su četiri vatrogasna vozila i devet vatrogasaca, a gašenje požara je pri kraju - rekao je Babić.

Istakao je da u požaru nije bilo povrijeđenih osoba, dok vatrogasci i dalje osiguravaju prostor kako bi spriječili eventualno ponovno rasplamsavanje vatre.

- Na tom području postoji hidrantska mreža i požar će uskoro biti u potpunosti ugašen - dodao je Babić.

Požar su u ranim jutarnjim satima primijetili pripadnici Policijske uprave Banja Luka, koji su odmah obavijestili vatrogasce. Ekipe su ubrzo stigle na lokaciju i započele intervenciju.

# POŽAR
# LIVNICA
# JELŠINGRAD
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