Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZAZIVANJE OPĆE OPASNOSTI

Oglasila se policija o pucnjavi na Baščaršiji: Poznat identitet uhapšenog

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

Policija blokirala ulicu. Avaz

A. O.

prije 4 minute

Policijski službenici Policijske uprave Stari Grad, u Sarajevu su 30.07.2026. godine, u 18:15 sati uhapsili D.P. (2001) iz Sarajeva.

On je uhapšen radi postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH).

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema informacijama „Avaza“ riječ je o Davudu Puškiću. 

Nakon pucnjave, prema informacijama portala Istraga.ba, sinoć je došlo do povezanog incidenta.

Prema informacijama Istrage, Admir Džono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.

Sulejman se pješke kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo Range Rover u kojem su bile tri osobe – Džono, Haskić i Adin Rustempašić. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zaprijetio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on “imati alibi jer je bio u policiji”. 

Poslije ovih njegovih riječi, trojica muškaraca su izašli iz automobila i fizički nasrnuli na Puškića. Tom prilikom su mu oduzeli pištolj, izvadili okvir i metak iz cijevi i ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta su odvedeni u stanicu.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
# BAŠČARŠIJA
# MUP KS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.