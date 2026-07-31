Oglasila se policija o pucnjavi na Baščaršiji: Poznat identitet uhapšenog

Prema informacijama Istrage, Admir Džono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.

Sulejman se pješke kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo Range Rover u kojem su bile tri osobe – Džono, Haskić i Adin Rustempašić. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zaprijetio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on “imati alibi jer je bio u policiji”.

Poslije ovih njegovih riječi, trojica muškaraca su izašli iz automobila i fizički nasrnuli na Puškića. Tom prilikom su mu oduzeli pištolj, izvadili okvir i metak iz cijevi i ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta su odvedeni u stanicu.