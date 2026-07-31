Oglasila se policija o pucnjavi na Baščaršiji: Poznat identitet uhapšenog

Policijski službenici Policijske uprave Stari Grad, u Sarajevu su 30.07.2026. godine, u 18:15 sati uhapsili D.P. (2001) iz Sarajeva.
On je uhapšen radi postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH).
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
Prema informacijama „Avaza“ riječ je o Davudu Puškiću.
Nakon pucnjave, prema informacijama portala Istraga.ba, sinoć je došlo do povezanog incidenta.
Prema informacijama Istrage, Admir Džono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.
Sulejman se pješke kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo Range Rover u kojem su bile tri osobe – Džono, Haskić i Adin Rustempašić. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zaprijetio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on “imati alibi jer je bio u policiji”.
Poslije ovih njegovih riječi, trojica muškaraca su izašli iz automobila i fizički nasrnuli na Puškića. Tom prilikom su mu oduzeli pištolj, izvadili okvir i metak iz cijevi i ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta su odvedeni u stanicu.