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IZVRŠEN PRETRES

Akcija u Mostaru: U stanu pronađena veća količina droge, uhapšen muškarac

Navedena osoba lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije radi daljnje kriminalističke obrade

Zaplijenjena droga. MUP HNK

A. O.

prije 39 minuta

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije – Odjela za posebne namjene Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, 30. jula 2026. godine, na temelju prethodno prikupljenih operativnih saznanja, a pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar, postupili su po usmenoj naredbi Općinskog suda u Mostaru te izvršili pretres stana u Mostaru, u kojem živi M. Dž. (1987.) iz Mostara. 

Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina NN zeljaste tvari koja asocira na opojnu drogu marihuanu, oko 200 grama, veća količina NN bijele praškaste tvari koja asocira na opojnu drogu amfetamin, oko 105 grama, četiri crveno-žute tablete koje asociraju na opojnu drogu Ecstasy, digitalna vaga za precizno mjerenje, novac u iznosu od 350 KM u različitim apoenima, te 95 eura u različitim apoenima. 

Navedena osoba lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije radi daljnje kriminalističke obrade.

# DROGA
# MUP HNK
# POLICIJA
# MOSTAR
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